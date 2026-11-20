В Кыргызстане 69% опрошенных предпринимателей сообщили о повышении цен на закупаемые материалы и комплектующие. В апреле 2026 года этот показатель составлял 61%. Об этом говорится в исследовании индекса деловой активности (PMI), проведённом ОАО "Гарантийный фонд" совместно с Министерством финансов КР.

По данным исследования, наиболее заметное повышение закупочных цен отмечали представители промышленности, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг.

В региональном разрезе значительная доля ответов о подорожании материалов и комплектующих зафиксирована в Иссык-Кульской, Баткенской, Нарынской и Джалал-Абадской областях, а также в Бишкеке. В этих регионах о росте закупочных цен сообщили от 76% до 81% опрошенных предприятий.

При этом доля предпринимателей, у которых закупочные цены остались неизменными, сократилась с 31% до 28%. О снижении стоимости материалов и комплектующих сообщили лишь 3% респондентов против 8% в апреле.

Рост затрат отражается и на стоимости готовой продукции и услуг. Так, 58% участников опроса сообщили о повышении отпускных цен, 35% отметили отсутствие изменений, а 7% указали на их снижение.

Согласно исследованию, удорожание сырья и комплектующих увеличивает себестоимость продукции и услуг, создаёт дополнительную финансовую нагрузку на предприятия и может ограничивать их прибыльность.

Индекс деловой активности по компоненту "Запасы и закупочные цены" в октябре составил 49,1 пункта, оказавшись немного ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.

Исследование проводилось с 1 по 30 октября 2026 года. В расчёт включены ответы 1086 представителей малого, среднего и крупного бизнеса из различных регионов Кыргызстана.