В Кыргызстане 27% опрошенных предприятий сообщили об ухудшении условий кредитования. В апреле 2026 года этот показатель составлял 9%.

Об этом говорится в исследовании индекса деловой активности (PMI), проведённом ОАО "Гарантийный фонд" совместно с Министерством финансов КР.

По данным исследования, 63% респондентов отметили, что процентные ставки и условия кредитования для их предприятий остались без изменений. Об улучшении условий финансирования сообщили 10% участников опроса против 31% в апреле.

При этом потребность бизнеса в дополнительных финансовых ресурсах оставалась относительно стабильной. У 55% предприятий она не изменилась, 28% сообщили о её увеличении, а 18% отметили снижение.

Среди предприятий, заявивших о росте потребности в финансировании, наибольшая доля приходится на промышленность и сельское хозяйство. Далее следуют торговля и сфера услуг.

В региональном разрезе наиболее заметный рост потребности в финансировании зафиксирован в Джалал-Абадской области, где об этом сообщили 54% опрошенных предприятий.

Что касается задолженности, 34% респондентов отметили её снижение, 48% сообщили об отсутствии изменений, а 18% указали на увеличение.

Финансовый компонент индекса деловой активности в октябре 2026 года составил 50 пунктов против 51,3 пункта в апреле.

Авторы исследования отмечают, что ухудшение условий финансирования может сдерживать инвестиционную активность и расширение деятельности предприятий.

Опрос проводился с 1 по 30 октября 2026 года. В расчёт включены ответы 1086 представителей предпринимательского сектора Кыргызстана.