В Кыргызстане 54% опрошенных предприятий ожидают увеличения объёма заказов в ближайшие 3–6 месяцев. При этом в апреле 2026 года такой прогноз давали 58% респондентов.

Об этом говорится в исследовании индекса деловой активности (PMI), проведённом ОАО "Гарантийный фонд" совместно с Министерством финансов КР.

По данным исследования, 38% предпринимателей рассчитывают на сохранение текущего объёма заказов. В апреле этот показатель составлял 35%. Доля предприятий, ожидающих сокращения заказов, увеличилась с 7% до 9%.

Что касается фактической динамики спроса, 54% респондентов сообщили, что объём заказов на их продукцию или услуги за последние шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился. Увеличение отметили 29% опрошенных предприятий, снижение - 17%.

По сравнению с апрельским исследованием доля предприятий, сообщивших о росте заказов, сократилась с 30% до 29%. При этом доля респондентов, отметивших снижение спроса, увеличилась с 16% до 17%.

Отдельно изучалась ситуация с экспортными заказами. У 65% предприятий их объём остался на прежнем уровне, 21% сообщили об увеличении, а 14% - о сокращении.

Кроме того, 64% участников опроса отметили, что количество отменённых или отклонённых заказов не изменилось. У 22% предприятий этот показатель снизился, у 14% - увеличился.

Авторы исследования отмечают, что ожидания бизнеса на ближайшие месяцы остаются преимущественно положительными, хотя доля предпринимателей, прогнозирующих рост заказов, несколько сократилась.

Исследование проводилось с 1 по 30 октября 2026 года. В расчёт включены ответы 1086 представителей предпринимательского сектора Кыргызстана.