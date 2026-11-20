В Кыргызстане 21 ноября 2026 года завершится Общереспубликанское тестирование (ОРТ) в рамках зимнего приёма в высшие учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

По её данным, в первый день тестирования, 20 ноября, многие абитуриенты опоздали, а некоторые вовсе не явились. В связи с этим центр напоминает, что зарегистрированные участники, которые по каким-либо причинам пропустили тестирование, должны прийти 21 ноября.

Тестирование пройдёт с 08:00 до 17:00 в двух городах:

- В Бишкеке: Бишкекский государственный университет имени академика К. Карасаева, главный корпус.

- В Оше: общеобразовательная школа № 42 "Керме-Тоо".

Для участия в ОРТ необходимо иметь при себе оригинал паспорта, талон допуска на тестирование и ручку.

В ЦООМО особо подчеркнули, что электронные документы не заменяют оригинал удостоверения личности. Без оригинала документа абитуриенты не смогут пройти тестирование.

Центр призывает зарегистрированных участников заранее подготовить необходимые документы и своевременно прибыть в тестовые центры.