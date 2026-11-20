Государственная таможенная служба выявила нарушение таможенного законодательства на территории свободной экономической зоны "Нарын". Сумма причитающихся таможенных платежей составила 4 млн 346 тыс. 427 сомов. Ущерб государству возмещён в полном объёме.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в ходе проверки деятельности ОсОО "Ц.п.ж.м. "К.-К.-У." установлено, что предприятие ввезло 1 млн 674 тыс. 253 кг иностранного сырья, помещённого под таможенную процедуру "Свободная таможенная зона".

При сверке документов и фактических остатков сотрудники таможенной службы выявили отсутствие документального подтверждения местонахождения 575 тыс. 253 кг сырья, находившегося под таможенным контролем.

Материалы проверки переданы в Следственное управление ГТС для правовой оценки.