Центральная избирательная комиссия Кыргызстана разъяснила ситуацию с появлением тестовой записи условного кандидата в приложении "Тундук" и сервисе сбора электронных подписей в поддержку претендентов на пост президента. В ЦИК заявили, что техническая ошибка устранена и не повлияла на учёт подписей реальных претендентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, 18 ноября 2026 года в рамках подготовки к президентским выборам проводилось общереспубликанское тестирование избирательной инфраструктуры и информационных систем.

Как сообщили в государственном учреждении "Кызмат" и технические операторы "Тундук", во время тестирования одна из тестовых записей ошибочно отобразилась в сервисе сбора электронных подписей.

Ошибка была оперативно выявлена и устранена. Повторная проверка подтвердила, что она касалась исключительно отображения информации и не затронула рабочие данные системы, включая подписи, собранные в поддержку реальных претендентов.

В Центризбиркоме подчеркнули, что сбор подписей и голосование на президентских выборах являются двумя самостоятельными процедурами.

В настоящее время граждане могут через приложение "Тундук" поддержать выдвижение претендента на должность президента. Для регистрации кандидатом необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей.

При этом электронная подпись не считается голосом за кандидата, не обязывает гражданина голосовать за него в дальнейшем и не учитывается при определении результатов выборов.

Непосредственное голосование состоится 27 января 2027 года на избирательных участках. Избиратели будут проходить идентификацию, получать бюллетени и голосовать тайно.

При дистанционном голосовании гражданин также должен лично явиться на избирательный участок. После идентификации ему распечатают бюллетень, который необходимо заполнить и опустить в автоматически считывающую урну.

В ЦИК отметили, что ошибочное отображение тестовой записи не свидетельствует о вмешательстве в голосование. По установленным обстоятельствам оснований связывать технический инцидент с возможным изменением результатов предстоящих президентских выборов нет.

Центризбирком продолжает контролировать соблюдение избирательных процедур и достоверность учёта подписей.