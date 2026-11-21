В рамках реализации задач, поставленных высшим руководством страны, при содействии Управления делами президента Кыргызской Республики состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между ОАО "Кылым Банк" и сингапурским офисом международной финансовой группы StoneX Group.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, расширения международных финансовых операций и использования современных финансовых инструментов. Особое внимание участники переговоров уделили взаимодействию на международных рынках капитала, валютным операциям, торговле драгоценными металлами, управлению финансовыми рисками, а также развитию международных расчетов и привлечению иностранных инвесторов на финансовый рынок Кыргызстана.

Представители сторон отметили значительный потенциал для построения взаимовыгодного партнерства и выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с использованием глобальной финансовой инфраструктуры и опыта StoneX Group. По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании, формирующий основу для долгосрочного стратегического взаимодействия.

Подписание документа стало важным шагом в укреплении международных связей ОАО "Кылым Банк" и открывает новые возможности для привлечения зарубежного опыта, расширения линейки финансовых услуг и усиления позиций банка на мировых рынках. "Кылым Банк" продолжает активно развивать международное партнерство, расширяя перспективы для своих клиентов и партнеров.

Справка:StoneX Group - крупная американская финансовая группа, предоставляющая корпоративным, институциональным и государственным клиентам доступ к международным финансовым и товарным рынкам. Акции компании котируются на фондовой бирже NASDAQ.