Рассказываем, как устроена служба поддержки экосистемы О!, чтобы вы могли решать любые вопросы с максимальным комфортом.

Пишите в мессенджеры – это быстрее!

Не хотите висеть на телефоне? Специалисты поддержки на связи в любое время суток в чатах WhatsApp и Telegram по номеру 0700 000 999. Отправляйте вопрос в удобный момент и занимайтесь своими делами – оператор ответит в чате, а вам не придется ждать на линии.

Классический звонок

Если вам привычнее живой голос, круглосуточно работает короткий номер 9999. Звонок бесплатен с любого мобильного оператора Кыргызстана.

Всё под рукой в приложении "Мой О!"

Часто ответы на самые популярные вопросы можно найти за пару секунд без обращения в поддержку. В супераппе "Мой О!" собрано всё самое важное:

В разделе "Моя связь" легко проверить баланс, остаток гигабайтов, узнать дату окончания тарифа или подключить нужные услуги и пакеты. В разделе O!Bank доступна вся информация по вашему счёту, кредитам и депозитам.

Экономьте свое время и решайте вопросы в несколько кликов.

ООО "НУР Телеком". Лиц. ГАС КР: №16-0062-КР, №16-0063-КР от 06.12.2016 г.

ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017 г.

ОАО "О!Банк". Лиц. НБКР №044 от 17.09.2024 г.