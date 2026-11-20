Рассказываем, как устроена служба поддержки экосистемы О!, чтобы вы могли решать любые вопросы с максимальным комфортом.
Не хотите висеть на телефоне? Специалисты поддержки на связи в любое время суток в чатах WhatsApp и Telegram по номеру 0700 000 999. Отправляйте вопрос в удобный момент и занимайтесь своими делами – оператор ответит в чате, а вам не придется ждать на линии.
Если вам привычнее живой голос, круглосуточно работает короткий номер 9999. Звонок бесплатен с любого мобильного оператора Кыргызстана.
Часто ответы на самые популярные вопросы можно найти за пару секунд без обращения в поддержку. В супераппе "Мой О!" собрано всё самое важное:
ООО "НУР Телеком". Лиц. ГАС КР: №16-0062-КР, №16-0063-КР от 06.12.2016 г.
ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017 г.
ОАО "О!Банк". Лиц. НБКР №044 от 17.09.2024 г.