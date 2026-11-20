За последние пять лет налоговые поступления в государственный бюджет Кыргызстана увеличились со 105 млрд сомов в 2021 году до 308 млрд сомов в 2025 году. За десять месяцев 2026 года этот показатель превысил 338 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы КР.

По данным ведомства, за этот период в стране проведены масштабные изменения в налоговом администрировании, направленные на цифровизацию услуг, упрощение процедур, расширение льгот и развитие сотрудничества с предпринимателями.

Большинство налоговых услуг переведено в электронный формат. Развиваются центры обслуживания налогоплательщиков, система "Единое окно" и онлайн-сервисы. Количество пользователей электронных налоговых услуг превысило 1,7 млн человек.

В налоговом администрировании внедряются современные технологии. В частности, система "Салык Кузот" позволяет выявлять нарушения налогового законодательства. На рынках и в крупных торговых центрах процессы уплаты налогов также переведены в цифровой формат.

В ГНС отмечают, что в 2025 году Налоговая служба впервые в истории независимого Кыргызстана досрочно выполнила план по сбору налогов.

Одновременно расширены меры поддержки предпринимателей. Сельскохозяйственные угодья освобождены от налогообложения до 2030 года, отменён транспортный налог. Налоговые льготы предоставлены швейной и текстильной отраслям, снижена налоговая нагрузка в ювелирной отрасли.

Представители креативных индустрий освобождены от единого налога на пять лет. Льготные условия также предусмотрены для сфер общественного питания и строительства. Для малого бизнеса с годовым доходом до 15 млн сомов предусмотрено освобождение от налогообложения.

Кроме того, отменено всеобщее декларирование физических лиц и упразднено требование об обязательном применении электронных товарно-транспортных накладных.

Важным направлением работы ГНС остаётся взаимодействие с бизнес-сообществом. Налоговая служба регулярно проводит встречи с предпринимателями для обсуждения вопросов налогообложения и поиска решений возникающих проблем.

В ведомстве подчёркивают, что реформы направлены на создание прозрачной налоговой системы, снижение административной нагрузки и формирование благоприятных условий для развития предпринимательства.