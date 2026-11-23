В Шанхае состоялся необычный концерт, посвящённый творчеству Александра Вертинского. Его провели в историческом месте, где когда-то находилось знаменитое кабаре "Гардения", тесно связанное с именем русского артиста. Об этом VB.KG рассказал лидер российских соотечественников за рубежом Михаил Дроздов.

Сегодня на месте бывшего кабаре работает уютное артистическое кафе, в котором, по словам Михаила Дроздова, до сих пор ощущается атмосфера той эпохи.

В концерте приняли участие русские и китайские артисты. В программе прозвучали романсы и оперные арии, а особое место заняли два произведения Александра Вертинского - "Ваши пальцы пахнут ладаном" и "Маленький креольчик".

Их исполнила живущая в Шанхае оперная певица Алла Соколовская. Аккомпанировал ей пианист Максим Козицкий.

"В небольшом зале бывшей "Гардении" не было ни одного свободного места. Когда зазвучали первые такты "Ваши пальцы пахнут ладаном", я подумал о том, что настоящее искусство не стареет - оно живо и спустя 90 лет", - поделился Михаил Дроздов.

Он также вспомнил рассказ внучки Александра Вертинского Саши Вертинской. По её словам, когда Лидия Вертинская была при смерти, родные включили диск с песнями супруга. Она тихо ушла из жизни под звуки романса "Ваши пальцы пахнут ладаном".

"В тот вечер эта история будто прозвучала между нот", - отметил Михаил Дроздов.

Завершился концерт романсом Бориса Фомина "Дорогой длинною", который был одним из любимых произведений Вертинского. В этот момент к исполнителям присоединился весь зал: зрители подпевали, превращая финал концерта в общее музыкальное воспоминание.

Профессиональной видеосъёмки мероприятия не было. Михаил Дроздов сохранил несколько фотографий и коротких видеозаписей, передающих атмосферу вечера. Репетиционную запись романса "Ваши пальцы пахнут ладаном" ему прислала Алла Соколовская.

Эти материалы, по его словам, пополнят архив, посвящённый прошлому и настоящему "Русского Шанхая".