С 7 по 17 декабря 2026 года на юге Кыргызстана состоится масштабная образовательная акция - "Дни робототехники, инновационных образовательных технологий и точных наук". Проект реализует Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева при грантовой поддержке Россотрудничества.

Мероприятия охватят три города и пройдут на базе ведущих вузов региона:

7–9 декабря - Ош (Ошский государственный университет); 10, 11 и 14 декабря - город Манас (Жалал-Абадский государственный университет имени Б. Осмонова); 15–17 декабря - Кызыл-Кия (Кызыл-Кийский гуманитарно-педагогический институт имени М. Тайирова).

К участию приглашаются ученики 7–11-х классов, а также учителя математики, физики и информатики. Программа объединяет популяризацию научно-технического творчества, практические занятия и повышение квалификации педагогов.

Для школьников организуют выставку робототехнических разработок и российских образовательных и культурных VR-проектов. Ребята смогут попробовать себя в программировании, посетить мастер-класс "Собираем луноход", а также пройти интерактивные практикумы по промпт-инжинирингу - работе с искусственным интеллектом в учёбе и повседневных задачах. Кроме того, старшеклассникам расскажут о поступлении в российские вузы по направлениям робототехники, мехатроники, виртуальной и дополненной реальности.

Отдельный блок подготовлен для преподавателей: для них предусмотрены курсы повышения квалификации в дистанционном и очном форматах, включая модули по внедрению ИИ в учебный процесс. Дистанционный этап обучения стартует уже 23 ноября.

Участие во всех мероприятиях бесплатное - достаточно выбрать удобную площадку и пройти предварительную регистрацию. По итогам программы все слушатели получат сертификаты, а педагоги, успешно сдавшие итоговую аттестацию, - удостоверения о повышении квалификации установленного в РФ образца.

Организаторы также приглашают к партнёрству школы, вузы, научные центры и педагогические сообщества, заинтересованные в развитии инженерного мышления и цифровых компетенций молодёжи Кыргызстана.