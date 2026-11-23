С 7 по 17 декабря 2026 года на юге Кыргызстана состоится масштабная образовательная акция - "Дни робототехники, инновационных образовательных технологий и точных наук". Проект реализует Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева при грантовой поддержке Россотрудничества.
Мероприятия охватят три города и пройдут на базе ведущих вузов региона:
К участию приглашаются ученики 7–11-х классов, а также учителя математики, физики и информатики. Программа объединяет популяризацию научно-технического творчества, практические занятия и повышение квалификации педагогов.
Для школьников организуют выставку робототехнических разработок и российских образовательных и культурных VR-проектов. Ребята смогут попробовать себя в программировании, посетить мастер-класс "Собираем луноход", а также пройти интерактивные практикумы по промпт-инжинирингу - работе с искусственным интеллектом в учёбе и повседневных задачах. Кроме того, старшеклассникам расскажут о поступлении в российские вузы по направлениям робототехники, мехатроники, виртуальной и дополненной реальности.
Отдельный блок подготовлен для преподавателей: для них предусмотрены курсы повышения квалификации в дистанционном и очном форматах, включая модули по внедрению ИИ в учебный процесс. Дистанционный этап обучения стартует уже 23 ноября.
Участие во всех мероприятиях бесплатное - достаточно выбрать удобную площадку и пройти предварительную регистрацию. По итогам программы все слушатели получат сертификаты, а педагоги, успешно сдавшие итоговую аттестацию, - удостоверения о повышении квалификации установленного в РФ образца.
Организаторы также приглашают к партнёрству школы, вузы, научные центры и педагогические сообщества, заинтересованные в развитии инженерного мышления и цифровых компетенций молодёжи Кыргызстана.