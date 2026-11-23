В китайском городе Чжоушань (провинция Чжэцзян) начал работу третий офис Российского морского регистра судоходства (РМРС). Открытие подразделения стало новым этапом развития российско-китайского сотрудничества в морской и судостроительной отраслях.

Чжоушань - один из крупнейших мировых центров судостроения и судоремонта, где сосредоточены современные верфи и портовые мощности КНР. Присутствие классификационного общества непосредственно в этом промышленном кластере позволит специалистам РМРС оперативно взаимодействовать с китайскими судостроительными предприятиями и заказчиками.

Деятельность иностранных классификационных обществ в Китае регулируется специальными нормативными требованиями. Подготовка к запуску нового офиса потребовала детального изучения местной правовой базы, условий работы и прохождения необходимых разрешительных процедур.

Юридическое и организационное сопровождение проекта обеспечила консалтинговая компания China Window. Для её команды это уже второй реализованный проект по организации деятельности РМРС на китайском рынке.