В Кыргызстане начал издаваться новый общественно-исторический журнал "Кыргыз Эл Биримдиги". Издание направлено на сохранение исторической памяти, изучение родословной (санжыра) и передачу духовного и культурного наследия кыргызского народа подрастающему поколению.

О концепции и задачах проекта рассказал главный редактор журнала Бакытбек Байгазыевич Айтиев. По его словам, издание призвано способствовать укреплению института семьи, продвижению нравственных ориентиров и взаимного уважения между поколениями.

"Главная цель журнала - обновить историческую память кыргызского народа, познакомить подрастающее поколение с санжыра, прославить наше национальное наследие, а также укрепить согласие, единство и взаимное уважение между поколениями в обществе", - отметил Бакытбек Айтиев.

Как подчеркнул главный редактор, работа издания созвучна целям инициированной Президентом Кыргызской Республики программы "Уңгужол", направленной на сохранение национальной идентичности, духовных ценностей и культурных традиций.

"Путь, пройденный нашими предками, их труд на благо народа, пример и заветы никогда не должны быть забыты. Ведь у народа, который ценит своё прошлое, широкое будущее, а у поколения, знающего свою историю, крепкие корни. Санжыра - наши корни, история - наше лицо, наследие - наше богатство, а национальные ценности - наше будущее", - заявил он.

В завершение Бакытбек Айтиев призвал кыргызстанцев поддержать выход издания подпиской и знакомить с ним детей и внуков, подчеркнув, что сохранение исторического и культурного наследия является общим гражданским долгом.