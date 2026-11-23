В японской префектуре Яманаси 20 ноября 2026 года состоялся демонстрационный запуск автономного электрического летательного аппарата EH216-S, разработанного в Китае. Впервые в этом регионе беспилотное аэротакси поднялось в воздух с человеком в салоне без участия пилота.

Показательный вылет прошёл на фоне горы Фудзи. Двухместный аппарат вертикально оторвался от земли на территории местной академии и пролетел 380 метров по заранее заложенному в систему маршруту. За испытаниями следили представители прессы и зрители, которым находившийся внутри пассажир махал через прозрачный колпак кабины.

Позже организаторы устроили второй демонстрационный полёт, но уже без людей на борту - беспилотник преодолел дистанцию в 1,8 километра над расположенной неподалёку рекой Каманаси.Модель EH216-S, созданная китайской компанией EHang, приводится в движение 16 роторами и способна обходиться без классических взлётно-посадочных полос. По заявленным характеристикам электролёт развивает скорость до 120 км/ч, а одного заряда аккумулятора ему хватает примерно на 30 километров пути.

Мероприятие в Яманаси призвано познакомить жителей страны с концепцией городской аэромобильности и оценить перспективы запуска коротких пассажирских авиамаршрутов по всей Японии. Вместе с тем эксперты отмечают, что, несмотря на потенциал нового транспорта в борьбе с дорожными заторами, его полноценному коммерческому внедрению всё ещё мешают нерешённые вопросы сертификации безопасности, нехватка посадочной инфраструктуры и необходимость адаптации законодательства.