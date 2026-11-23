В Бишкеке 20–21 ноября 2026 года в физкультурно-оздоровительном комплексе "Стронг" прошёл чемпионат Азии по кулатуу, объединивший представителей различных видов боевых искусств и спортивных единоборств.

Официальная церемония открытия состоялась 21 ноября. В мероприятии принял участие директор Дирекции по национальным видам спорта при Государственном агентстве физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики Улукбек Өмүрбеков.

В соревнованиях участвовали представители панкратиона, ММА, тайского бокса, ушу, самбо, вольной борьбы, вале-тудо, джиу-джитсу, кулатуу, кикбоксинга, грэпплинга, дзюдо, тхэквондо, каратэ и других дисциплин.

Главными целями чемпионата стали популяризация национальной борьбы кулатуу, повышение спортивного мастерства участников, укрепление дружественных связей между спортсменами и клубами, а также выявление перспективных атлетов для формирования сборной Кыргызстана.

Турнир также стал площадкой для обмена опытом между представителями различных школ единоборств, развития международного спортивного сотрудничества и продвижения национальных спортивных традиций Кыргызстана.

Организаторы уделили особое внимание привлечению молодёжи к традиционным видам борьбы и подготовке спортсменов к участию в международных соревнованиях.