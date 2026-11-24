Полузащитник сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес потерял сознание во время послематчевого интервью после победы "Бока Хуниорс" над бразильским "Атлетико Минейро" со счётом 2:0 в финале Кубка Южной Америки 2026 года, который состоялся в Барранкилье (Колумбия).

32-летний футболист почувствовал головокружение и физическую слабость во время встречи, проходившей в сложных погодных условиях. Температура воздуха достигала 32 градусов, а влажность составляла около 80%.

Главный тренер "Бока Хуниорс" Родольфо Арруабаррена сообщил, что Паредес начал испытывать недомогание ещё в конце первого тайма. После перерыва его состояние временно улучшилось, однако на 58-й минуте полузащитник попросил замену из-за ухудшения самочувствия.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Паредес присоединился к партнёрам по команде для празднования победы. Завоевание трофея стало для аргентинского клуба первым успехом в Кубке Южной Америки за последние 18 лет.

Однако во время интервью телеканалу DSports после церемонии награждения футболист внезапно потерял сознание. На помощь ему сразу пришли журналист и медицинские работники.

После оказания необходимой помощи Паредес смог самостоятельно пройти в раздевалку, а позднее вновь присоединился к празднованию победы.

Впоследствии чемпион мира 2022 года успокоил болельщиков, опубликовав сообщение в Instagram. Он поблагодарил всех за поддержку и объяснил, что причиной происшествия стало головокружение.

Паредес, ранее выступавший за "Рому", "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус", вернулся в родной клуб "Бока Хуниорс" в 2025 году.

Инцидент вновь привлёк внимание к проблеме проведения футбольных матчей в условиях экстремальной жары и высокой влажности, которые могут негативно влиять на физическое состояние спортсменов.