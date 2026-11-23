14–15 ноября в ущелье Чункурчак состоялся чемпионат Кыргызстана по альпинистской технике на естественном рельефе. Турнир посвятили 45-летнему юбилею старейшей альпинистской секции "Скиф-Политех".

Организацией состязаний занимались Дирекция по неолимпийским видам спорта при Госагентстве физкультуры и спорта совместно с Федерацией альпинизма и спортивного лазания КР. Главной задачей старта стало развитие горных видов спорта, обмен опытом, отработка навыков безопасного прохождения сложных маршрутов и привлечение молодежи в альпинизм.

На естественном скальном рельефе за награды боролись мужчины и женщины в двух зачетных группах - "спортсмены" и "новички". Всего турнир мог принять до 50 участников, допущенных по итогам медицинского осмотра и при наличии профильной страховки.

Участники соревновались в нескольких технических дисциплинах, включая спортивное лазание, драйтулинг и преодоление трасс с применением искусственных точек опоры. Для начинающих восходителей также было предусмотрено скоростное лазание. Проведение подобных стартов помогает сохранять преемственность поколений и укреплять альпинистское сообщество республики.