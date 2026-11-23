С 23 по 26 ноября в Бишкеке состоится четырехдневный образовательно-практический интенсив "Климатическая школа 2026". На одной площадке соберутся студенты, ученые и международные эксперты, чтобы разобрать экологические вызовы Кыргызстана и предложить прикладные решения по адаптации к изменению климата. Проект реализует Американский университет в Центральной Азии (АУЦА) при финансовой поддержке Посольства Германии в КР.

Хотя доля Кыргызстана в мировых выбросах парниковых газов минимальна, республика одной из первых в регионе сталкивается с последствиями глобального потепления. Поэтому участники интенсива рассмотрят климатическую повестку сразу в четырех плоскостях - социальной, экономической, технической и политической, сосредоточившись на вопросах экологической устойчивости и защиты окружающей среды в новых природных реалиях.

Организаторы отошли от сухого академического формата, объединив теорию, международную экспертизу и практику. Участников ждут лекции, профильные семинары, имитационные игры и тематические выездные экскурсии, к работе также присоединятся специалисты Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и Союза охраны природы и биоразнообразия Германии (NABU). Отдельное место в программе займут интерактивные форматы - мейкатон по переработке отходов (Recycling Contest) и конкурс в соцсетях (Social Media Contest), где молодежь сможет представить собственные инженерные и креативные проекты.

Ожидается, что интенсив станет рабочей площадкой для диалога между студентами, научным сообществом и профильными организациями, дав старт новым экологическим инициативам в стране.