С 2023 года на территории иностранных государств задержаны 184 гражданина, находившихся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По её данным, задержания проводились в США, Турции, Италии, Испании, Франции, Таиланде, Вьетнаме, ОАЭ, России, Казахстане и других странах.

Благодаря сотрудничеству с зарубежными правоохранительными органами 132 разыскиваемых лица возвращены в Кыргызстан в порядке экстрадиции и депортации.

В свою очередь, на территории Кыргызстана задержаны 96 иностранных граждан, находившихся в международном розыске по запросам компетентных органов других государств. Из них 42 человека экстрадированы в страны, инициировавшие их розыск.

Особое внимание МВД уделяет лицам, причастным к деятельности организованных преступных группировок, а также подозреваемым в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В Италии задержаны двое граждан. С.И.Ю. разыскивался по подозрению в организации преступной группировки и участии в её деятельности, а А.Н. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

В Дубае задержан С.Н., активный участник организованной преступной группировки, находившийся в международном розыске по подозрению в убийстве.

В Таиланде задержаны Н.А.С. и Р.А.Т., разыскиваемые по подозрению в совершении убийства.

Кроме того, в Болгарии задержан гражданин Турции Д.С., подозреваемый в организации контрабанды 436 килограммов героина. По информации МВД, наркотики перевозились из Турции транзитом через Кыргызстан в Грецию. Они были спрятаны в металлических конструкциях четырёх грузовых прицепов.

В МВД подчеркнули, что работа по розыску, задержанию и возвращению лиц, скрывающихся от правосудия, продолжается.