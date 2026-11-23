В Кыргызстане фермеры и сельхозпроизводители могут приобрести сельскохозяйственную технику в лизинг под 6% годовых сроком до семи лет. На реализацию проекта предусмотрено финансирование в размере 45 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По её данным, проект реализуется при финансировании Исламского банка развития и направлен на обеспечение аграрного сектора современной техникой, расширение возможностей фермерских хозяйств и развитие сельскохозяйственного производства.

Средства в размере 45 млн долларов предусмотрены для предоставления в лизинг сельскохозяйственной и специальной техники, а также машин и оборудования для перерабатывающих предприятий.

Финансирование осуществляется через ОАО "АБанк" и ОАО "Элдик Банк". Срок лизинга составляет до семи лет, годовая процентная ставка - 6%.

В министерстве отмечают, что реализация проекта позволит увеличить объёмы сельскохозяйственного производства, снизить себестоимость продукции, повысить конкурентоспособность отечественных производителей и обновить техническую базу аграрного сектора.

Первый этап проекта рассчитан на 2026–2030 годы, а общий срок реализации предусмотрен до 2050 года.