В Таласе восемь человек задержаны по подозрению в групповом избиении 26-летнего мужчины с применением металлических и деревянных палок. Видеозапись происшествия распространилась в социальных сетях и вызвала общественный резонанс.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Таласской области.

По её данным, инцидент произошёл 20 ноября 2026 года около 00:00. Установлено, что группа молодых людей, предварительно подготовившись, напала на гражданина А.Ш., 2000 года рождения, на одной из улиц Таласа и нанесла ему телесные повреждения металлическими и деревянными палками.

Информация была зарегистрирована в электронном журнале учёта информации Таласского ГОВД, после чего начата доследственная проверка.

В ходе разбирательства установлены телесные повреждения, полученные потерпевшим. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) УК КР.

В ходе следствия по подозрению в причастности к преступлению задержаны восемь жителей Таласа: Д.Б., А.Д., Б.А., М.К., Ч.Ж., К.А., Ш.А., 1995 года рождения, и Н.Т., 1994 года рождения.

Все задержанные водворены в ИВС. В настоящее время сотрудники Таласского ГОВД проводят всестороннее расследование обстоятельств произошедшего.