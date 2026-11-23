26 ноября в Бишкеке состоится национальный форум "Женщины в сельском хозяйстве: от достижений к новым возможностям", приуроченный к Международному году женщин-фермеров 2026 года.

Организаторами мероприятия выступают Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Ожидается участие первой леди Кыргызской Республики, заместителя председателя Кабинета министров КР - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова, заместителя председателя Жогорку Кенеша Жылдыз Таалайбек кызы, постоянного координатора ООН в Кыргызстане Брайана Уильямса.

Также в форуме примут участие женщины-фермеры из всех регионов страны, представители агробизнеса, государственных органов и международных организаций.

В рамках мероприятия семи женщинам, внесшим значительный вклад в развитие сельского хозяйства и сельских территорий, вручат специальную награду "Женщины, которыми гордится Кыргызстан".

Программа предусматривает показ документального фильма "Аска", ставшего лауреатом международного кинофестиваля "Агрофильм", а также презентацию историй успеха женщин-фермеров.

Кроме того, участники обсудят расширение возможностей женщин в агробизнесе и меры государственной и международной поддержки.