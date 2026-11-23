30 ноября в Бишкеке состоится круглый стол "ВИЧ в Кыргызстане: актуальные вызовы и инновационные подходы к профилактике". Участники обсудят эпидемиологическую ситуацию, доступность лечения, современные методы профилактики и вопросы финансирования программ по противодействию ВИЧ.

Мероприятие организуют Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ совместно с Ассоциацией "Партнерская сеть" в рамках месячника, приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря.

По данным Республиканского центра, на 1 июля 2026 года в Кыргызстане зарегистрировано 15 994 случая ВИЧ-инфекции. Из них 15 043 случая приходятся на граждан Кыргызстана и 951 - на иностранных граждан.

В 2025 году среди граждан Кыргызстана выявлено 1 086 новых случаев ВИЧ-инфекции, за первое полугодие 2026 года - 486. Наибольшая доля зарегистрированных случаев приходится на Бишкек (29,4%) и Чуйскую область (23,9%). Около 60% случаев зарегистрировано среди людей в возрасте от 20 до 39 лет.

Согласно представленным данным, среди случаев ВИЧ-инфекции, выявленных в 2025 году, 85% приходилось на гетеросексуальный путь передачи.

Отдельное внимание участники круглого стола уделят достижению международных целей 95-95-95, предусматривающих выявление ВИЧ, обеспечение доступа к антиретровирусной терапии и достижение подавленной вирусной нагрузки.

На 1 июля 2026 года соответствующие показатели в Кыргызстане составили 84,7%, 72,3% и 92,5%. При этом антиретровирусную терапию получали 7 962 человека, а вирусная супрессия была достигнута у 7 366.

Одной из основных тем обсуждения станет доконтактная профилактика ВИЧ (ДКП), включая препараты пролонгированного действия, которые не требуют ежедневного приёма.

В частности, участники рассмотрят международный опыт применения ленакапавира, предусматривающего две инъекции в год, и перспективы внедрения подобных методов в Кыргызстане.

С докладом об эпидемиологической ситуации выступит директор Республиканского центра Умуткан Чокморова. Национальный эксперт Лариса Башмакова расскажет о реализации межведомственного плана по защите прав людей, затронутых ВИЧ.

Представитель Республиканского центра Улан Сарымсаков представит информацию о пролонгированной доконтактной профилактике, а директор Ассоциации "Партнерская сеть" Айбар Султангазиев затронет вопросы перехода от внешнего финансирования программ по ВИЧ к государственному.