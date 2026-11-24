В Кыргызстане граждане могут самостоятельно обратиться в стационар без направления семейного врача. Однако условия оказания медицинской помощи зависят от состояния пациента и необходимости экстренной госпитализации. Об этом сообщает Фонд обязательного медицинского страхования.

По его данным, на горячую линию 113 регулярно поступают обращения граждан, которые интересуются, обязательно ли получать направление семейного врача для госпитализации и в каких случаях медицинская помощь оказывается бесплатно.

В ФОМС пояснили, что при состояниях, требующих экстренного медицинского вмешательства, помощь оказывается бесплатно до выведения пациента из состояния, угрожающего жизни и здоровью. При этом наличие полиса обязательного медицинского страхования и направления врача не требуется.

Если состояние пациента не требует экстренного вмешательства, ему рекомендуется сначала обратиться к семейному врачу в Центр семейной медицины (ЦСМ) или Центр общеврачебной практики (ЦОВП), к которому он приписан.

Семейный врач проведёт осмотр, назначит необходимые обследования, при необходимости направит на консультацию к профильным специалистам и выдаст направление на стационарное лечение.

При самостоятельном обращении в больницу без направления и отсутствии показаний к экстренной госпитализации пациент должен внести сооплату максимального уровня независимо от наличия льгот и полиса ОМС.

По вопросам получения медицинской помощи, условий сооплаты и прав застрахованных граждан можно обратиться на круглосуточную бесплатную горячую линию ФОМС по номеру 113.