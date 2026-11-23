В Кыргызстане планируют расширить доступ к бесплатной юридической помощи, в том числе по земельным спорам и вопросам недвижимости. Министерство юстиции разработало поэтапный план, предусматривающий увеличение числа сотрудников Службы юридической помощи и повышение оплаты труда адвокатов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, меры разработаны во исполнение поручения президента Садыра Жапарова, данного по итогам встреч с населением. Работа по совершенствованию системы гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) разделена на четыре этапа.

В первую очередь Минюст пересматривает организацию работы территориальных подразделений Службы юридической помощи. В настоящее время проводится размещение координаторов в зданиях областных и районных государственных администраций в пределах действующего штата.

При этом учитываются численность населения, удалённость населённых пунктов и количество обращений граждан. Координаторы будут консультировать жителей, рассматривать заявления и принимать решения о назначении бесплатных адвокатов.

Вторым направлением станет увеличение штата Службы юридической помощи. Как пояснили в ведомстве, существующего количества сотрудников недостаточно для обеспечения постоянного приёма граждан во всех районах и городах страны. Дополнительных специалистов планируется направить в регионы.

Кроме того, Министерство юстиции предлагает внести изменения в Закон КР "О гарантированной государством юридической помощи". Поправки предусматривают создание правовых оснований для предоставления бесплатных адвокатов за счёт государства по земельным спорам и вопросам, связанным с недвижимым имуществом.

Ещё одной инициативой является повышение тарифов оплаты труда адвокатов, работающих в системе ГГЮП. Увеличение выплат планируется по уголовным, гражданским и административным делам.

В Минюсте рассчитывают, что повышение тарифов позволит привлечь больше квалифицированных специалистов, в том числе в районы, где наблюдается нехватка адвокатов.

Одновременно Служба юридической помощи продолжает консультировать граждан через бесплатную горячую линию 114, портал с помощником на основе искусственного интеллекта и выездные приёмы "Автобуса солидарности".

В ведомстве отмечают, что реализация намеченных мер позволит повысить доступность квалифицированной юридической помощи для жителей всех регионов Кыргызстана.