В Кыргызстане запускают масштабную программу обновления технического парка для аграриев и перерабатывающих предприятий: на эти цели привлекли инвестиционный кредит в размере $45 млн от Исламского банка развития. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Программа позволит фермерам, сельхозпроизводителям и переработчикам приобретать современную технику и производственное оборудование на льготных условиях. Оформить лизинг можно через ОАО "АБанк" и ОАО "Элдик Банк" на следующих условиях:

Срок финансирования: до 7 лет; Годовая ставка: 6%.

Как отмечают в ведомстве, обновление машинно-тракторного парка и производственных линий поможет нарастить объемы выпуска продукции, снизить ее себестоимость и повысить доходы аграриев.

Первый этап проекта рассчитан на 2026–2030 годы, а в целом программа предусматривает долгосрочную реализацию вплоть до 2050 года.