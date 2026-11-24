Встреча лидеров Китая, России и США, которая состоялась в городе Шэньчжэнь на юге Китая, несомненно, стала историческим событием. В ней Китай показал себя как ответственная страна и хороший организатор международного диалога. Об этом в интервью Синьхуа заявил кыргызский политолог, профессор Международного университета "Ала-Тоо" Кубанычбек Таабалдиев.

По словам эксперта, лидеры трех крупных держав сидели за одним столом и проявили готовность к прямому диалогу, что имеет весьма большое значение. "Ведь без общения между ведущими державами невозможно решать глобальные проблемы", -подчеркнул он.

По итогам данной встречи была принята Декларация глав государств Китая, России и США о мире. На взгляд Кубанычбека Таабалдиева, в ней затронуты важные вопросы: реформирование ООН, поддержание энергетической безопасности, уважение и обеспечение прав, а также предотвращение ядерной войны.

"Это исключительно позитивный сигнал для всего мира", - указал политолог, добавив, что сотрудничество Китая, России и США означает создание более благоприятных условий для развития всех стран, в том числе стран Центральной Азии, в экономике, торговле, транспорте, безопасности и других областях.

"В этой встрече Китай показал себя как ответственная страна и хороший организатор международного диалога. Российский и американский лидеры положительно оценили организацию этой встречи Китаем", - отметил Кубанычбек Таабалдиев. По его мнению, использование неформальной встречи руководителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества для проведения такой значимой встречи было удачным решением.

"Эта площадка прежде всего занимается вопросами экономики, торговли и развития. Поэтому здесь легче обсуждать сотрудничество и избегать политического и военного противостояния" - заявил политолог.

Во время вышеуказанной встречи китайская сторона выдвинула четыре принципа того, как крупные державы должны правильно налаживать связи друг с другом и обеспечивать мир во всем мире. Это и есть приверженность принципам взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыигрышного сотрудничества, а также диалога и консультаций.

"Эти принципы совпадают с убеждениями большинства стран мира, включая Кыргызстан. Они выступают за уважение суверенитета и территориальной целостности государств, уважение права каждой страны самостоятельно выбирать путь развития и невмешательство во внутренние дела друг друга", -- сказал эксперт.

Кубанычбек Таабалдиев также отметил, что во встрече лидеров трех великих держав важное место занимал и вопрос торгово-экономического сотрудничества. Его особо впечатлило то, что в этом плане Китай призвал укреплять торгово-экономическую кооперацию, увеличивать "пирог сотрудничества" и добиваться обоюдного и общего выигрыша, подчеркивая недопустимость разрыва связей и разъединения цепочек.

"Эти утверждения особенно важны для Центральной Азии и позволят лучше использовать свою роль странам нашего региона, расположенного на пересечении крупных транспортных и торговых маршрутов между Востоком и Западом", - констатировал политолог.