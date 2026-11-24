В Национальном госпитале прошёл международный мастер-класс по современным методам малоинвазивного лечения варикоцеле и варикозного расширения вен малого таза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В мероприятии приняли участие врачи урологического, сосудисто-хирургического и других профильных отделений госпиталя. Обучение провёл приглашённый эксперт Евгений Мун.

В рамках практической части специалисты ознакомились с современными методами эндоваскулярного лечения. На клинической базе госпиталя были продемонстрированы и проведены медицинские вмешательства с использованием имеющегося оборудования.

Особенностью мастер-класса стало обучение непосредственно на рабочем месте. Такой формат позволил привлечь специалистов нескольких отделений и отработать новые методики на оборудовании, которое врачи будут использовать в дальнейшей практике.

Главный врач Национального госпиталя Талантбек Арстанкулов отметил важность международного сотрудничества для повышения квалификации медицинских работников.

"Мы стремимся к тому, чтобы международное сотрудничество давало конкретный результат. Когда обучение проходит непосредственно в госпитале, к нему могут подключиться специалисты разных отделений, а полученные навыки сразу отрабатываются на нашей клинической базе. Это позволяет быстрее подготовить команду к самостоятельному применению освоенных методик", - подчеркнул он.

В свою очередь, Евгений Мун положительно оценил подготовку кыргызстанских специалистов и техническое оснащение медицинского учреждения.

"Я отметил хорошую подготовленность специалистов, их заинтересованность и активное участие в практической работе. Оснащённость госпиталя позволяет проводить подобные вмешательства и организовывать полноценное обучение на достойном профессиональном уровне", - сказал эксперт.

В Национальном госпитале намерены продолжить сотрудничество с зарубежными специалистами и проведение практических образовательных мероприятий для медицинских работников.