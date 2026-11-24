Заместитель генерального прокурора Кыргызстана Залкар Акназаров принял участие в международной конференции по вопросам защиты детей от насилия, которая состоялась в Маниле (Филиппины). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в конференции, организованной с участием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), участвовала правительственная делегация Кыргызстана, в состав которой вошли представители государственных органов.

Залкар Акназаров выступил с докладом, посвящённым предупреждению насилия в отношении детей и совершенствованию механизмов их защиты.

Особое внимание он уделил раннему выявлению рисков насилия, своевременному оказанию помощи детям и семьям, укреплению межведомственного взаимодействия и повышению эффективности профилактической работы.

В ходе конференции участники обменялись опытом в сфере защиты прав детей и предупреждения насилия. Также обсуждались вопросы совершенствования национальных механизмов защиты детей и перспективы дальнейшего международного сотрудничества.