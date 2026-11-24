В Кыргызстане с начала года тромболитическую терапию получили 171 пациент с инсультом, тогда как за весь прошлый год такое лечение прошли семь человек. Об этом стало известно на первой национальной конференции по инсульту, которая проходит в Бишкеке с 23 по 25 ноября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения КР.

По его данным, конференция объединила отечественных и международных экспертов, представителей медицинского сообщества и профильных организаций.

В мероприятии принимают участие депутаты Жогорку Кенеша Гулнара Баатырова и Жылдыз Эгембердиева, министр здравоохранения Дамир Осмонов, представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организации по борьбе с инсультом (WSO), международного регистра качества медицинской помощи RES-Q, инициативы Angels, а также специалисты из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Украины, Беларуси, Грузии и других стран.

Выступая на конференции, министр здравоохранения Дамир Осмонов подчеркнул необходимость сокращения времени от появления первых симптомов инсульта до начала лечения.

"Сегодня одна из наших главных задач - совершенствовать весь маршрут пациента: от распознавания первых признаков инсульта и вызова скорой помощи до своевременной диагностики и начала лечения. Мы видим положительную динамику в доступности тромболитической терапии: если в прошлом году ее получили 7 пациентов, то в этом году -уже 171 человек", - отметил министр.

По его словам, в 2027 году в рамках пилотного проекта по Программе государственных гарантий планируется апробация новых подходов к оказанию медицинской помощи пациентам с инсультом и инфарктом на базе Токмокского и Чуйского центров общеврачебной практики.

В частности, в Токмокском центре общеврачебной практики предусмотрена установка компьютерного томографа. Это позволит совершенствовать диагностику и маршрутизацию пациентов, а также повысить доступность своевременной медицинской помощи.

Министр также поблагодарил международную инициативу Angels, при поддержке которой более 60 кыргызстанских медицинских работников прошли обучение за рубежом, и ВОЗ за содействие в развитии системы помощи пациентам с инсультом.

В рамках конференции главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Асель Керимкулова представила доклад о текущей ситуации и приоритетных направлениях развития медицинской помощи пациентам с инсультом в Кыргызстане.

В течение трёх дней участники обсудят современные методы лечения инсульта, развитие специализированных центров, организацию догоспитальной помощи, цифровой мониторинг качества медицинских услуг, реабилитацию и подготовку медицинских кадров.

Отдельное внимание будет уделено региональному сотрудничеству. Представители Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана рассмотрят возможность создания альянса по инсульту для обмена опытом, совместного обучения специалистов и реализации проектов по повышению качества медицинской помощи.

Также планируется обсудить подходы к совместным закупкам дорогостоящих препаратов, включая альтеплазу.