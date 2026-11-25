Азиатско-Тихоокеанское медийное партнерство (АТМП), инициированное информационным агентством Синьхуа, официально запущено. Первая группа организаций-членов партнерства насчитывает в общей сложности 310 учреждений охватывающих 41 страну и регион Азиатско-Тихоокеанского региона.

На церемонии открытия Азиатско-Тихоокеанского медиафорума, состоявшейся в начале сентября, более 400 представителей из более чем 40 стран и регионов, а также учреждений ООН и международных организаций стали свидетелями создания Организационного комитета программы Азиатско-Тихоокеанского медиапартнерства.

Оргкомитет опубликовал Инициативу об укреплении сотрудничества коммуникаций между СМИ и аналитическими центрами, пригласив СМИ и аналитические центры в Азиатско-Тихоокеанском регионе присоединиться к партнерству.

Призванное укреплять взаимовыгодное и беспроигрышное сотрудничество между медийными организациями всего Азиатско-Тихоокеанского региона, АТМП сосредоточивается на создании четырех ключевых платформ: диалог высокого уровня, совместные коммуникации, технологические инновации и практическое сотрудничество.

Оно будет регулярно проводить медиадиалоги на высоком уровне, совместные интервью с участием СМИ Азиатско-Тихоокеанского региона, совместно разрабатывать высококачественные мультимедийные продукты, организовывать въездные репортажные туры в Китай для журналистов СМИ Азиатско-Тихоокеанского региона и проводить тематические обучающие программы для медиапрофессионалов Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках ряда проектов практического сотрудничества.

АТМП и Шэньчжэньский консенсус Азиатско-Тихоокеанского медиафорума были официально включены в перечень итогов председательства Китая, принимающей стороны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в 2026 году. Азиатско-Тихоокеанский медиафорум также был включен в список официальных мероприятий и встреч, проведенных Китаем в качестве принимающей стороны АТЭС в 2026 году.

Создание площадки Азиатско-Тихоокеанского медиапартнерства, по мнению экспертов, важно для координации информационной повестки и обмена опытом, что особенно актуально в условиях глобализации, открывающей новые возможности для совместных медиапроектов. А также для освещения продвижения инициативы "Один пояс – один путь", которая нацелена на создание масштабной инфраструктуры, соединяющей Азию с Европой и Африкой. Между инициативой "Один пояс-один путь" и странами АТС и прежде всего государствами АСЕАН в Юго-Восточной Азии, очень тесная связь. Они, как и Кыргызстан, - одни из ключевых партнёров Китая в рамках этой глобальной стратегии. В этих странах в рамках "Пояса и пути" реализуется целый ряд масштабных проектов.

И, как показывает опыт "азиатского экономического чуда", успех подобных проектов зависит не только от финансовых вливаний, но и от эффективного сотрудничества всех участников, включая активное и скоординированное участие СМИ. Создание единой платформы для координации работы СМИ станет важным шагом на пути к достижению этой цели. Международное сотрудничество в сфере СМИ является неотъемлемой частью успеха глобальных экономических проектов, позволяя не только информировать общественность, но и формировать позитивный образ и укреплять доверие к инициативам международного сотрудничества.