Казахстан располагает более ёмким рынком, капиталом и технологическими возможностями, Кыргызстан - гидроэнергетическим потенциалом, трудовыми ресурсами, транзитными возможностями и сельскохозяйственной продукцией. Совместная работа в инфраструктуре, энергетике и цифровой экономике может дать обеим странам больший результат, чем развитие этих направлений по отдельности. Об этом заявил экономист, политолог, эксперт по бизнес-анализу, полномочный представитель Союза пользователей электротранспорта "Элтранс" Искендер Шаршеев на круглом столе, организованном Посольством Казахстана в Кыргызстане.

Темой доклада Искендера Шаршеева стала экономическая модернизация Казахстана и Кыргызстана и перспективы сотрудничества в трёх сферах: инфраструктуре, энергетике и цифровой экономике. Эксперт представил сравнительный анализ экономик двух государств, обозначил их сильные стороны, общие вызовы и предложил конкретные направления взаимодействия.

По словам Шаршеева, актуальность темы связана с тем, что обе страны переживают период активной экономической трансформации. Они постепенно отходят от сырьевой и сервисной моделей, развивают производство, логистику, вкладывают средства в дороги, энергетику и цифровые технологии.

При этом у Казахстана и Кыргызстана есть общая граница, членство в Евразийском экономическом союзе, единая водно-энергетическая система, сформировавшаяся ещё в советский период, а также тесные исторические и географические связи.

"Цель доклада - показать, где находится каждая страна в своей модернизации, и предложить конкретные направления, где совместная работа даст больше, чем усилия по отдельности", - пояснил эксперт.

Рост экономики и промышленная модернизация

Начав сравнительный анализ с Казахстана, Шаршеев привёл показатели экономического развития республики. По его данным, по итогам 2025 года ВВП Казахстана вырос на 6,5%, что стало одним из лучших результатов за последние десятилетия. Объём экономики, согласно приведённой им оценке МВФ, достиг примерно $319 млрд, что позволило стране войти в число 50 крупнейших экономик мира.

Эксперт обратил внимание на отрасли, обеспечившие рост. Транспорт и складирование увеличились на 20%, строительство - почти на 16%, торговля - на 9%.

В 2025 году в Казахстане было запущено 33 новых завода, модернизировано 150 предприятий, а выпуск легковых автомобилей достиг 159 тысяч. Также начались ремонт и строительство 13 тысяч километров автомобильных дорог и работы по развитию железнодорожной инфраструктуры, в том числе строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты.

Стратегические ориентиры развития страны, по словам Шаршеева, определяются национальными планами, предусматривающими привлечение инвестиций, развитие обрабатывающей промышленности, модернизацию энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Отдельно он отметил, что 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Это, по его оценке, должно придать дополнительный импульс технологическому развитию страны.

Высокие темпы роста и инфраструктурные проекты в Кыргызстане

Сравнивая экономические показатели двух государств, Шаршеев отметил, что динамика роста Кыргызстана в 2025 году оказалась ещё выше.

По приведённым им данным, ВВП Кыргызстана вырос на 11,1%. За пять лет экономика увеличилась почти втрое: с $8,3 млрд в 2020 году до $22,6 млрд в 2025 году.

"Это очень быстрый и резкий рост. Раньше, когда какая-то страна делала такой прыжок, её называли тигром - европейским, азиатским", - отметил эксперт.

Консолидированный бюджет Кыргызстана, по его данным, превысил 1,1 трлн сомов. Среди основных драйверов роста он назвал строительство, услуги и инвестиции в основной капитал. Последние увеличились почти на 18,4% и достигли рекордных 374 млрд сомов.

В числе крупных инфраструктурных проектов Шаршеев выделил Камбаратинскую ГЭС-1 и железную дорогу Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

Национальная программа развития Кыргызстана до 2030 года предусматривает увеличение ВВП до $30 млрд, переход от преимущественно сервисной модели к индустриально-аграрной, развитие зелёной энергетики и цифровой экономики.

Вместе с тем эксперт обратил внимание и на уязвимые стороны. Среди них - инфляция, которая в 2025 году составила 9,4%, а также сохраняющийся зимний дефицит электроэнергии, оцениваемый им примерно в 4 ТВт.

Сопоставляя две экономики, Шаршеев подчеркнул, что они имеют разные масштабы, но обладают взаимодополняющими возможностями.

"Казахстан даёт капитал и технологии, ёмкий рынок, Кыргызстан - гидропотенциал, трудовые ресурсы, транзит и сельхозпродукцию. Эта взаимодополняемость и есть основа сотрудничества", - считает он.

Инфраструктура и логистика

Первым практическим направлением сотрудничества эксперт назвал инфраструктуру и логистику.

По данным, приведённым в докладе со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, за девять месяцев 2025 года товарооборот между двумя странами составил $1,7 млрд, увеличившись на 15%. Особенно быстро росла торговля сельскохозяйственной продукцией: за год её объём достиг $511 млн, что на 41% больше предыдущего показателя.

Общая цель, подтверждённая на 14-м заседании Межправительственного совета в октябре 2026 года, - довести взаимный товарооборот до $3 млрд к 2030 году.

Для этого, по словам Шаршеева, необходимо не только наращивать торговлю, но и ускорять движение товаров, модернизировать пограничную инфраструктуру и устранять логистические ограничения.

Он перечислил пункты пропуска, работы на которых имеют значение для двустороннего сообщения: Кен-Булун - Капка, Бесагаш, Ак-Тилек - Карасу, Каркыра - Кеген. Всего, по его информации, поэтапно обновляются восемь автомобильных пунктов пропуска.

Эксперт также отметил переход на электронный обмен разрешениями на международные перевозки и увеличение их количества до пяти тысяч. Регулярное авиасообщение между странами, по приведённым им данным, составляет 19 рейсов в неделю.

Следующим шагом он назвал создание приграничного индустриального торгово-логистического комплекса и оптово-распределительного центра для сельскохозяйственной продукции.

Значительные перспективы Шаршеев связывает с развитием транзитных коридоров, прежде всего железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. В перспективе, по его мнению, дополнительное значение может получить автомобильный маршрут через Бедель, а также дальнейшее развитие транспортных связей с Казахстаном. Он высказал предположение, что в будущем может возникнуть вопрос и о строительстве новой железнодорожной ветки через Бедель, которая обеспечит дополнительные связи восточной части Кыргызстана с Казахстаном.

Отдельно он обратил внимание на растущую нагрузку на пограничные пункты пропуска. По его словам, регион оказался важным альтернативным маршрутом для международных грузопотоков на фоне геополитических изменений и перестройки глобальной логистики.

"Мы получили эту возможность развития благодаря глобальным кризисам. Но одновременно получили и новые вызовы", - отметил Шаршеев.

По его оценке, транспортная инфраструктура Центральной Азии должна быть готова к дальнейшему росту потоков товаров между Китаем, Ираном, Казахстаном, Кыргызстаном и другими странами.

Камбаратинская ГЭС-1

Вторым, наиболее сильным направлением взаимодействия Казахстана и Кыргызстана Шаршеев назвал энергетику.

Основой сотрудничества он считает сезонный обмен электроэнергией. Летом Кыргызстан передаёт электроэнергию, произведённую на гидроэлектростанциях, а зимой получает энергию от казахстанских тепловых электростанций. К этому взаимодействию добавляются трёхсторонние договорённости с Узбекистаном по режиму работы Токтогульского водохранилища и поставкам нефтепродуктов из Казахстана.

Главным совместным проектом эксперт назвал Камбаратинскую ГЭС-1 мощностью 1 860 МВт. По его оценке, станция будет примерно в полтора раза мощнее Токтогульской ГЭС. Планируемая выработка составит 5,6 млрд кВт·ч в год, предварительная стоимость проекта - $2,9 млрд.

Шаршеев сообщил, что в 2026 году Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан провели три раунда переговоров по межправительственному соглашению, встречи проходили в Бишкеке, Ташкенте и Алматы.

Для Казахстана участие в проекте, по его мнению, означает получение дополнительного источника чистой энергии и возможность участвовать в водном регулировании, имеющем значение для южных регионов страны.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на риски: потребление электроэнергии в Казахстане растёт, в том числе из-за развития центров обработки данных, что может привести к сокращению свободных мощностей для зимних поставок в Кыргызстан.

Поэтому Шаршеев считает необходимым переходить к долгосрочным соглашениям и совместным инвестициям в энергетические проекты. Среди перспективных направлений он назвал малые ГЭС, возобновляемые источники энергии и модернизацию электрических сетей в рамках общего энергетического рынка ЕАЭС.

Отдельную дискуссию эксперт предложил развернуть вокруг модульных атомных электростанций. Он считает, что Кыргызстану следует изучить возможности применения таких технологий, в том числе в контексте проблем хвостохранилищ. По его словам, в стране насчитывается от 15 до 19 хвостохранилищ, и необходимо искать современные технологические решения для обращения с накопленными отходами. Шаршеев высказал идею, что модульные атомные установки могут стать одним из направлений технологического сотрудничества двух государств. Эта тема, по его мнению, требует отдельного профессионального обсуждения с оценкой технологической, экологической и экономической безопасности.

Электронная торговля и общие решения

Третьим направлением сотрудничества Шаршеев назвал цифровую экономику. По его оценке, это относительно молодая сфера взаимодействия, но именно здесь сотрудничество может развиваться наиболее быстро.

Министерства цифрового развития двух стран уже подписали меморандум об обмене опытом в области электронных государственных услуг, искусственного интеллекта и кибербезопасности. На последнем заседании Межправительственного совета обсуждались совместные проекты в сфере ИИ и обмен спутниковыми данными.

Казахстан, по словам эксперта, развивает проект долины центров обработки данных в Экибастузе и реализует стратегию Digital Kazakhstan. Кыргызстан активно занимается цифровизацией государственных услуг и налогового администрирования. Обе страны также участвуют в цифровой повестке Организации тюркских государств, в частности в вопросах электронной торговли, платежей и обмена данными.

Шаршеев считает, что цифровая интеграция должна начинаться с практических решений, которые облегчат работу предпринимателей.

В качестве примера он привёл электронные торговые площадки. Сейчас поставщикам из Кыргызстана и Казахстана, работающим через коммерческие платформы, в ряде случаев приходится открывать склады на территории соседней страны. Эксперт предложил проработать механизмы взаимной торговли без обязательного создания отдельных складских структур.

Также он считает необходимым расширять взаимное признание электронных подписей, развивать трансграничные платежи, электронные очереди на пограничных пунктах, цифровое отслеживание грузов и совместные IT-проекты.

"Цифровая интеграция напрямую ускорит логистику и торговлю", - подчеркнул Шаршеев.

По его словам, такие решения особенно актуальны на фоне растущего грузопотока, включая новые маршруты между Ираном и Китаем, проходящие через Центральную Азию.

Четыре риска для совместной модернизации

В заключительной части доклада Шаршеев обозначил четыре основных риска, которые могут помешать развитию экономического сотрудничества.

Первый - дефицит электроэнергии и конкуренция за мощности: крупные технологические производства и центры обработки данных потребляют значительные объёмы энергии, а международные компании уже заинтересованы в приобретении всей доступной электроэнергии.

Второй риск - узкие места на границе: недостаточная пропускная способность пунктов пропуска может стать серьёзным препятствием для торговли и транзита.

Третий - разный уровень технологической готовности двух стран. Эксперт отметил, что Кыргызстан в последние годы активно догоняет Казахстан по ряду направлений, однако разница в возможностях и уровне развития цифровой инфраструктуры пока сохраняется.

Четвёртый риск - внешние шоки: изменение цен на сырьё, инфляция, перебои в логистике и ограничения поставок энергоресурсов, связанные с геополитическими кризисами.

Для минимизации этих рисков Шаршеев предложил шесть практических шагов.

Во-первых, заключить долгосрочные соглашения по сезонному обмену электроэнергией и режиму работы Токтогульской ГЭС.

Во-вторых, ускорить создание приграничного торгово-логистического комплекса и рассмотреть возможность увеличения количества таких площадок.

В-третьих, сформировать совместные инвестиционные механизмы для строительства малых ГЭС и развития альтернативной энергетики.

В-четвёртых, взаимно признавать электронные подписи и ускорить цифровизацию таможенных операций.

В-пятых, активнее использовать инструменты ЕАЭС для промышленной кооперации. Эксперт напомнил, что изначальная идея экономического союза предполагала четыре свободы - движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, однако многие механизмы пока не реализованы в полной мере.

В-шестых, создать постоянную рабочую группу по мониторингу совместных проектов с конкретными и измеримыми показателями.

Водная безопасность - общая задача региона

Отдельно Шаршеев остановился на климатических изменениях и сокращении водных ресурсов. По его словам, уменьшение стока рек, питаемых ледниками Тянь-Шаня, и периоды маловодья могут напрямую влиять на сельское хозяйство и экономику Казахстана и Кыргызстана.

Эксперт предложил объединить интеллектуальные и научные ресурсы двух стран для поиска решений по сохранению ледников и обеспечению водной безопасности региона. Среди возможных направлений он назвал лесовосстановление и увеличение лесных площадей в Кыргызстане, внедрение энергоэффективных технологий, капельного орошения и цифровых систем управления сельским хозяйством.

По его мнению, водная безопасность должна рассматриваться не как отдельный вопрос одной страны, а как общая стратегическая задача Центральной Азии.

Подводя итоги, Искендер Шаршеев отметил, что модернизация Казахстана и Кыргызстана открывает возможности для нового этапа регионального сотрудничества.

"Дороги и пункты пропуска - это связующее движение товаров, энергетика и вода - устойчивость, цифровые технологии - скорость и прозрачность. Вместе эти три сферы могут стать драйвером роста всей Центральной Азии", - заключил эксперт.

Он подчеркнул, что ключевое условие успеха - переход от деклараций к конкретным измеримым проектам, а цель довести товарооборот до $3 млрд и реализация Камбаратинской ГЭС-1 могут стать важными ориентирами совместной работы двух стран.