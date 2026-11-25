Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над первой ракеткой мира Александром Зверевым со счётом 6:2, 7:6 (9:7) и впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. Финальный матч состоялся 22 ноября в Турине (Италия).

Эта победа стала ярким завершением сезона 2026 года для 23-летнего испанца, который ранее выиграл Australian Open и стал самым молодым теннисистом в истории, завоевавшим карьерный Большой шлем в мужском одиночном разряде.

Из-за травмы запястья Алькарас пропустил почти пять месяцев и вернулся к соревнованиям в августе на US Open.

Несмотря на длительное восстановление и прекращение сотрудничества с многолетним тренером Хуаном Карлосом Ферреро, третья ракетка мира успешно вернулся на корт и завершил сезон очередным значимым достижением в своей карьере.