Юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U-17) одержала победу над Монголией со счётом 2:1 в заключительном матче отборочного этапа Кубка Азии 2027 года.

Несмотря на победу, кыргызстанские футболисты не смогли квалифицироваться в финальную часть турнира, заняв второе место в группе F и уступив сборной Йемена по разнице забитых и пропущенных мячей.

Согласно регламенту соревнований, путёвки в финальную часть Кубка Азии получают только победители отборочных групп.

Таким образом, сборная Кыргызстана завершила отборочную кампанию, не сумев пробиться на континентальное первенство.