Душанбинский "Истиклол" досрочно стал чемпионом Таджикистана по футболу сезона 2026 года. В матче 21-го тура Высшей лиги команда разгромила "Баркчи" на выезде со счётом 5:1.

Этот чемпионский титул стал для "Истиклола" 15-м в истории клуба и 13-м подряд.

Главный тренер команды Виталий Левченко также добился значимого достижения. В прошлом сезоне специалист выиграл чемпионат Узбекистана с "Нефтчи", а в нынешнем привёл "Истиклол" к золотым медалям чемпионата Таджикистана.

Таким образом, Левченко стал чемпионом двух стран за два сезона подряд.