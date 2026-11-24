Сборная Кыргызстана завоевала семь медалей на финальном этапе Кубка мира Евразийской лиги по конкуру, который состоялся с 18 по 22 ноября в Астане (Казахстан).

В соревнованиях приняли участие спортсмены из пяти стран: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и Грузии.

Кыргызстанские спортсмены завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Обладателями золотых наград стали Луиза Галимова и Ринат Галимов. Серебряные медали завоевали Ринат Галимов, Игорь Козубаев и Богдан Стрельников.

Наиболее результативным представителем сборной Кыргызстана стал Ринат Галимов, на счету которого четыре медали - одна золотая, одна серебряная и две бронзовые.