В Ошской области пограничники пресекли попытку незаконного перемещения партии пиротехнических изделий в Узбекистан. Задержаны трое граждан. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

По ее данным, 23 ноября в местности Төө-Моюн пограничный наряд обратил внимание на подозрительное передвижение автомобиля Hyundai Sonata.

В ходе дальнейшего наблюдения пограничники выявили троих граждан, пытавшихся переправить груз через кыргызско-узбекскую государственную границу по каналу Керкидан.

Заметив приближение пограничного наряда, граждане попытались скрыться, однако все трое были задержаны.

При обследовании местности военнослужащие обнаружили пластиковую бочку с пиротехническими изделиями марки "Новый век".

Задержанными оказались жители Кадамжайского района Баткенской области 1999 и 2000 годов рождения.

В ходе предварительного опроса один из задержанных признался, что намеревался незаконно переправить пиротехнику через государственную границу по просьбе своего знакомого из Узбекистана.

После оформления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам Араванского РОВД для дальнейшего разбирательства.

В Пограничной службе предупредили, что любые попытки незаконного перемещения товаров и грузов через государственную границу будут пресекаться, а виновные лица будут привлекаться к ответственности в установленном законом порядке.