Азиатский банк развития (АБР) одобрил финансирование в размере $20 млн на строительство первой в Кыргызстане плавучей солнечной электростанции промышленного масштаба. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По ее данным, финансирование включает льготный кредит в размере $19,55 млн и грант в размере $450 тыс. из Азиатского фонда развития. Кыргызская сторона предоставит софинансирование в размере $2,02 млн.

Проект предусматривает строительство плавучей солнечной фотоэлектрической станции мощностью 15 мегаватт на базе ГЭС-5 ОАО "Чакан ГЭС" недалеко от Бишкека. Станция будет размещена на действующем водохранилище и подключена к существующей электросетевой инфраструктуре. Ежегодно она будет вырабатывать около 20 гигаватт-часов электроэнергии.

"По мере роста экономики Кыргызской Республики растет и потребность в надежной и устойчивой энергетике. Этот проект поможет диверсифицировать внутреннее энергоснабжение, эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и создать модель для будущих инвестиций в возобновляемые источники энергии. Это наглядный пример того, как инновации могут укрепить энергетическую безопасность и одновременно открыть возможности для участия частного сектора", - отметил страновой директор Постоянного представительства АБР в Кыргызской Республике Чжэн Ву.

В настоящее время почти 90% вырабатываемой в Кыргызстане электроэнергии приходится на гидроэнергетику. Однако рост спроса на электроэнергию и влияние изменения климата на водные ресурсы затрудняют обеспечение энергетических потребностей страны в течение всего года.

С 2012 года потребление электроэнергии в Кыргызстане выросло более чем на 45%. При этом усилилась зависимость страны от импорта электроэнергии, особенно в зимние месяцы.

Реализация проекта позволит дополнить существующую гидрогенерацию новым источником возобновляемой энергии, модернизировать сетевую инфраструктуру и укрепить потенциал ОАО "Чакан ГЭС" в области строительства и эксплуатации плавучих солнечных электростанций.

Полученным опытом Кыргызстан сможет поделиться с другими развивающимися странами Центральной и Западной Азии.

Согласно прогнозам, реализация проекта позволит ежегодно сокращать выбросы парниковых газов примерно на 4 628 тонн в эквиваленте углекислого газа. Кроме того, предусмотрены программы технической подготовки и развития кадрового потенциала для расширения участия женщин в секторе возобновляемой энергетики.