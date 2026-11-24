Полноценный запуск новой версии системы электронных счетов-фактур "ЭСФ-2.0" в Кыргызстане намечен на середину 2027 года.

Об этом стало известно 24 ноября в ходе рабочего совещания председателя Государственной налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова с заместителями в рамках проекта "Открытый кабинет".

В настоящее время система работает в пилотном режиме. В её тестировании участвуют 3 469 налогоплательщиков, которые уже оформили 136 тыс. документов на общую сумму около 8 млрд сомов.

Как пояснили на совещании, действующая система электронных счетов-фактур используется порядка восьми лет. За это время неоднократно менялось законодательство, в связи с чем возникла необходимость её совершенствования с учётом современных требований и потребностей бизнеса.

Пилотный проект стартовал 1 сентября 2026 года. Завершить тестирование планируется в марте 2027 года.

Председатель ГНС поинтересовался, поступают ли замечания со стороны предпринимателей относительно работы новой системы.

Как сообщили на совещании, каждое предложение бизнеса рассматривается и по возможности учитывается при доработке системы. Если предложение невозможно реализовать, налогоплательщику разъясняют причины.

В новой системе также предусматривается возможность прослеживаемости отдельных категорий товаров и использования механизма виртуального склада.

На первоначальном этапе рассматриваются пять товарных позиций. В ходе обсуждения упоминались табачная и алкогольная продукция, нефтепродукты и холодильники.

Внедрять механизмы прослеживаемости товаров планируется поэтапно.

Представителей предпринимательского сообщества призывают активнее участвовать в тестировании новой системы, чтобы до её полноценного запуска учесть потребности бизнеса.