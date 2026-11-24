В Кыргызстане планируют создать специальный реестр недобросовестных предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.

Об этом стало известно 24 ноября в ходе рабочего совещания председателя Государственной налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова с заместителями, на котором в рамках проекта "Открытый кабинет" присутствовали представители СМИ.

По оценке главы ГНС, порядка 85-90% предпринимателей добросовестно ведут свою деятельность. Вместе с тем остаются субъекты, скрывающие доходы и уклоняющиеся от уплаты налогов.

Заместитель председателя ГНС Кубанычбек Ысабеков сообщил, что разработан комплексный законопроект, предусматривающий создание специального реестра недобросовестных предпринимателей.

Речь идёт об использовании фиктивных счетов-фактур, бестоварных поставках, контрабанде и регистрации компаний на других лиц с целью уклонения от налогообложения.

"Тех, кто скрывает налоги, будем включать в специальный список, назовём его "чёрным списком". Компании, попавшие в этот список, будут находиться под строгим контролем государства. Будем смотреть на них в бинокль, проверять, начислять штрафы и пени. Они также будут находиться под строгим контролем правоохранительных органов", - заявил Шыкмаматов.

При этом государство намерено придерживаться иной политики в отношении предпринимателей, которые соблюдают законодательство, своевременно платят налоги и создают рабочие места.

"Были времена, когда, борясь с недобросовестными предпринимателями, мы разрушали добросовестный бизнес. А когда, наоборот, говорили, что бизнес нельзя трогать, расцветала теневая экономика", - отметил председатель ГНС.

Предлагаемые изменения затронут Налоговый, Уголовный и Гражданский кодексы, законодательство о правонарушениях и прокуратуре.

Шыкмаматов поручил ускорить подготовку законопроекта, чтобы уже на следующей неделе приступить к его согласованию.