В Кыргызстане предусмотрено снижение ставки подоходного налога для лиц с инвалидностью с 5 до 1%.

Об этом стало известно 24 ноября в ходе рабочего совещания председателя Государственной налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова с заместителями в рамках проекта "Открытый кабинет".

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже одобрены Жогорку Кенешем. На данный момент документ находится на подписи у президента.

Как отметили на совещании, снижение налоговой ставки направлено на поддержку граждан с инвалидностью, а также должно способствовать повышению заинтересованности работодателей в их трудоустройстве.

По словам Шыкмаматова, снижение ставки до 1% фактически означает почти полное освобождение от подоходного налога и является мерой поддержки граждан с инвалидностью.