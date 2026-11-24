В Кыргызстане применение льготной ставки единого налога в размере 0,5% планируют распространить на экспорт сельскохозяйственной продукции.

Об этом стало известно 24 ноября в ходе рабочего совещания председателя ГНС Алмамбета Шыкмаматова с заместителями в рамках проекта "Открытый кабинет".

Для заготовителей молока предусмотрена налоговая ставка в размере 0,25%, для заготовителей остальной сельскохозяйственной продукции - 0,5%.

Как пояснили на совещании, фермеры освобождены от налогообложения, однако не всегда имеют возможность самостоятельно экспортировать свою продукцию или поставлять её в крупные торговые сети.

По словам Шыкмаматова, высокая налоговая нагрузка на экспортёров ранее отражалась на закупочных ценах. В частности, приобретая картофель у фермеров, экспортёры учитывали предстоящие налоговые расходы, в результате чего закупали продукцию по более низким ценам.

Ожидается, что снижение налоговой ставки позволит создать более выгодные условия для реализации продукции отечественных сельхозпроизводителей.

Вместе с тем налоговая служба намерена усилить контроль за уплатой налогов заготовителями.

"Самое главное, в соответствии с вашим поручением, мы не повышаем налоговые ставки, а расширяем налоговую базу, выводим из тени тех, кто там находится. При необходимости даже снижаем ставки", - подчеркнул заместитель председателя ГНС Кубанычбек Ысабеков.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже одобрены парламентом и находятся на подписи у президента.