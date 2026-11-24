По итогам 2026 года Государственная налоговая служба Кыргызстана рассчитывает обеспечить поступление 410 млрд сомов налогов. В прошлом году этот показатель составил 308 млрд сомов.

Об этом стало известно 24 ноября в ходе рабочего совещания председателя ГНС Алмамбета Шыкмаматова с заместителями в рамках проекта "Открытый кабинет".

Как сообщили на совещании, первоначальный годовой план налоговых поступлений в размере 321 млрд сомов ведомство выполнило уже в октябре, обеспечив поступление порядка 338 млрд сомов.

В мае текущего года план был увеличен на 28 млрд сомов в связи с дополнительными расходами государства, в том числе повышением заработной платы учителей и медицинских работников, проведением саммита ШОС и Всемирных игр кочевников.

По итогам 11 месяцев 2026 года ожидается поступление 375 млрд сомов налогов, что на 100 млрд сомов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По страховым взносам ожидается поступление 100 млрд сомов против 74 млрд сомов годом ранее.

План налоговых поступлений на ноябрь составляет 35 млрд 811 млн сомов. По состоянию на 23 ноября он был выполнен на 94,6%.

По прогнозам налогового ведомства, к концу ноября план будет перевыполнен примерно на 2,5 млрд сомов.

"Вчера мы собрали 3 млрд 300 млн сомов. Это, так сказать, дневная выручка государства", - отметил Шыкмаматов, демонстрируя журналистам показатели налоговых поступлений за предыдущий день.