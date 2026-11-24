К руководителям территориальных подразделений Государственной налоговой службы, не использующим цифровые инструменты в своей работе, с начала 2027 года будут применяться дисциплинарные меры.

Об этом 24 ноября заявил председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов в ходе аппаратного совещания, состоявшегося в рамках проекта "Открытый кабинет".

По его словам, ранее руководители районных налоговых органов и их заместители прошли тестирование по вопросам цифровизации. Однако в отдельных подразделениях сотрудники по-прежнему недостаточно активно используют цифровые модули, в том числе систему "Салык Күзот".

Шыкмаматов отметил, что центральный аппарат отслеживает активность территориальных подразделений в цифровых системах. Соответствующий мониторинг проводится ежемесячно.

"Налоговая служба должна стать государственным органом номер один по цифровизации. У нас есть все необходимые модули, они успешно прошли тестирование и доказали свою эффективность", - подчеркнул глава ГНС.

По его словам, некоторые руководители продолжают по привычке работать с бумажными документами, не переходя на современные технологии.

"Руководителей, которые не переходят на современные технологии, мы либо перевоспитаем, либо найдём им другую работу. Дисциплина есть дисциплина, закон есть закон. Там, где не соблюдается дисциплина, не будет и развития", - заявил Шыкмаматов.