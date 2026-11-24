Председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов раскритиковал практику работы центрального аппарата Налоговой службы с территориальными подразделениями.

Об этом он заявил 24 ноября в ходе аппаратного совещания в рамках проекта "Открытый кабинет".

По его словам, центральный аппарат должен оказывать методическую и практическую помощь сотрудникам районных налоговых органов, а не ограничиваться проверками, служебными расследованиями и наказаниями.

"Мы говорим, что Налоговая служба не является карательным органом. Наоборот, мы оказываем услуги, разъясняем законодательство, Налоговый кодекс, помогаем налогоплательщикам. Однако на практике не всегда получается так", - отметил Шыкмаматов.

Глава ГНС также обратил внимание на необходимость повышения культуры общения с гражданами и предпринимателями.

Он напомнил, что в ходе поездок президента по регионам звучали критические замечания в адрес налоговых органов.

"Налоговая культура начинается прежде всего с отношения налоговиков к налогоплательщикам", - подчеркнул Шыкмаматов.

Он поручил руководителям подразделений уделить особое внимание качеству обслуживания граждан и разъяснению налогового законодательства.