Государственная налоговая служба внедрила искусственный интеллект для консультирования граждан и предпринимателей по вопросам налогового законодательства.

Об этом стало известно 24 ноября в ходе аппаратного совещания ГНС в рамках проекта "Открытый кабинет".

Новый цифровой инструмент доступен на официальном сайте Налоговой службы, а также в личном кабинете налогоплательщика.

Теперь граждане могут получать справочную информацию без необходимости посещать налоговые органы или обращаться в контакт-центр.

Система предоставляет пошаговые разъяснения, информацию о налоговых ставках и льготах со ссылками на соответствующие положения законодательства.

В ходе совещания журналистам продемонстрировали работу искусственного интеллекта. В частности, система ответила на вопросы о регистрации индивидуального предпринимателя и налоговых льготах для представителей швейной отрасли.

Как пояснили в ГНС, цифровой помощник предоставляет информацию разъяснительного характера и не раскрывает сведения, составляющие налоговую тайну.