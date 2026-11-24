Государственная налоговая служба планирует в 2027 году внедрить систему на основе искусственного интеллекта для анализа данных и выявления налоговых рисков.

Об этом 24 ноября сообщил председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов в ходе аппаратного совещания в рамках проекта "Открытый кабинет".

По его словам, тестирование нового цифрового модуля планируется начать в феврале, а его запуск намечен на июнь-июль 2027 года.

Искусственный интеллект будет анализировать сведения из имеющихся информационных систем, в том числе данные таможенных деклараций, банковских переводов и налоговой отчётности, выявлять расхождения и определять налоговые риски.

"Даже если мы будем работать день и ночь, сможем проверить только 15% налогоплательщиков. Остальные 85% мы проверить не можем", - отметил Шыкмаматов.

По его словам, внедрение искусственного интеллекта позволит облегчить работу налоговых органов и повысить эффективность риск-ориентированного подхода.

Глава ГНС добавил, что реализация данного проекта находится на личном контроле президента.