Председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов заявил, что возвращение электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН) не планируется.

Об этом он сообщил 24 ноября, отвечая на вопросы журналистов в рамках проекта "Открытый кабинет".

Глава ГНС назвал внедрение ЭТТН ошибкой, которая создавала дополнительную нагрузку на предпринимателей и бухгалтеров.

"Налогоплательщик один раз в месяц сдаёт отчётность и на основании этой отчётности платит налоги. А при ЭТТН бухгалтеры после рабочего дня сидели до утра, заполняя отчёты. При этом никакого влияния на рост налоговых поступлений это не оказывало", - отметил Шыкмаматов.

По его словам, налоговые органы должны самостоятельно собирать и анализировать информацию, используя современные цифровые инструменты и искусственный интеллект.

"Собирать цифровые следы, анализировать их и выявлять риски - это наша обязанность. Мы не должны возлагать её на налогоплательщиков", - подчеркнул глава ГНС.

Шыкмаматов также не согласился с мнением бывшего председателя Кабинета министров Акылбека Жапарова о возможном возвращении ЭТТН, назвав это его личной позицией.