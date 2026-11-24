Председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов считает, что за последние годы доля теневой экономики в Кыргызстане значительно сократилась.

Об этом он заявил 24 ноября в ходе общения с журналистами в рамках проекта "Открытый кабинет".

Шыкмаматов напомнил, что в 2017 году, когда он работал в парламенте, доля теневой экономики, по приводившимся тогда данным Всемирного банка, составляла 33%.

При этом, по его мнению, реальные масштабы теневой экономики в тот период могли быть значительно выше.

В ходе обсуждения была озвучена предварительная оценка нынешней доли теневой экономики на уровне 15%. Вместе с тем председатель ГНС подчеркнул, что точных данных у ведомства нет.

"Чтобы быть точным, мы не знаем. Мы этим не занимаемся, мы просто боремся с теневой экономикой", - отметил Шыкмаматов.

По его словам, дальнейшему сокращению теневого сектора будут способствовать внедрение цифровых инструментов, искусственного интеллекта и повышение налоговой культуры граждан.