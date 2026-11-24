Государственная налоговая служба пока не намерена инициировать введение тотального контроля за денежными переводами физических лиц, осуществляемыми посредством QR-кодов. Об этом 24 ноября сообщил председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов, отвечая на вопросы журналистов в рамках проекта "Открытый кабинет".

По его словам, использование предпринимателями QR-кодов физических лиц вместо счетов компаний для получения оплаты за товары и услуги остаётся актуальной проблемой не только в Кыргызстане, но и в других странах.

Шыкмаматов отметил, что технически и законодательно можно было бы предусмотреть механизм, при котором банки блокировали бы счета при выявлении подозрительной активности.

Однако, по его мнению, введение подобных мер на данном этапе является преждевременным.

"Мы отказываемся от тотального контроля. Мы больше надеемся на благоразумие и налоговую культуру самих граждан", - заявил глава ГНС.

Он подчеркнул, что Налоговая служба намерена продолжать разъяснительную работу с предпринимателями, добиваясь соблюдения законодательства посредством диалога, а не принуждения.